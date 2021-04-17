Украинская теннисистка впервые в сезоне пробилась в полуфинал турнира в Португалии
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла в полуфинал крупного турнира ITF, который проходит в городе Оейраше (Португалия), информирует УНН со ссылкой на "itftennis".
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В четвертьфинальном поединке киевлянка нанесла разгромное поражение испанке Еве Герреро-Альварес - 6:1, 6:2.
Соперницей украинской теннисистки в полуфинале станет лидер посева Полона Херцог из Словении (76 в WTA).
Полуфинал станет для Калининой первым с февраля 2020 года, когда она стала финалисткой на турнире ITF W100 в Мидленде. Тогда побороться ей за титул помешала травма.