Українська тенісистка вперше в сезоні пробилася до півфіналу турніру в Португалії

Деталі

У чвертьфінальному поєдинку киянка завдала розгромної поразки іспанці Єві Герреро-Альварес – 6:1, 6:2.

Суперницею української тенісистки в півфіналі стане лідер посіву Полона Херцог зі Словенії (76 у WTA).

Півфінал стане для Калініної першим з лютого 2020 року, коли вона стала фіналісткою на турнірі ITF W100 в Мідленді. Тоді поборотися їй за титул завадила травма.