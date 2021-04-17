Українська тенісистка вперше в сезоні пробилася до півфіналу турніру в Португалії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Українська тенісистка Ангеліна Калініна вийшла в півфінал великого турніру ITF, який триває у місті Оєйраше (Португалія), інформує УНН з посиланням на "itftennis".
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У чвертьфінальному поєдинку киянка завдала розгромної поразки іспанці Єві Герреро-Альварес – 6:1, 6:2.
Суперницею української тенісистки в півфіналі стане лідер посіву Полона Херцог зі Словенії (76 у WTA).
Півфінал стане для Калініної першим з лютого 2020 року, коли вона стала фіналісткою на турнірі ITF W100 в Мідленді. Тоді поборотися їй за титул завадила травма.