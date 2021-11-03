Украинская теннисистка разгромила соперницу на старте турнира в Эстонии
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая (481 у WTA) стартовала с победы в основной сетке на 25-тысячнике ITF в Эстонии, сообщает УНН со ссылкой на сайт ITF.
Детали
В первом круге 18-летняя украинка победила местную соперницу Майлеен Нууді - 6:0, 6:3. Во втором круге наша соотечественница сыграет с победительницей матча Александра Вечич - Мариам Болквадзе.
Что предшествовало этому
В Киеве открыли именную звезду теннисистки Элины Свитолиной.
Напомним
Свитолина оплатила Лопатецкой операцию на колене.