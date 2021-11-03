Українська тенісистка розгромила суперницю на старті турніру в Естонії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Українська тенісистка Дар'я Лопатецька (481 у WTA) стартувала з перемоги в основній сітці на 25-тисячнику ITF в Естонії, повідомляє УНН з посиланням на сайт ITF.
Деталі
У першому колі 18-річна українка перемогла місцеву суперницю Майлеен Нууді - 6:0, 6:3. У другому колі наша співвітчизниця зіграє з переможницею матчу Александра Вечіч – Маріам Болквадзе.
Що передувало цьому
У Києві відкрили іменну зірку тенісистки Еліни Світоліної.
Нагадаємо
Світоліна оплатила Лопатецькій операцію на коліні.