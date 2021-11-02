У Києві відкрили іменну зірку тенісистки Еліни Світоліної

Зірку відкрили у вівторок, 2 листопада.

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Еліна Світоліна — перша ракетка України та третя ракетка світу у професійному світовому рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) у 2019, 2018, 2017 роках. Вона здобула перемогу в 16 одиночних турнірах WTA.

На Олімпійських іграх Токіо-2020 Еліна завоювала для України першу в історії олімпійську медаль із тенісу.

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Нагадаємо

Минулого тижня Еліна Світоліна повідомила про завершення співпраці з тренером Ендрю Беттлс. Вони пропрацювали разом п’ять років. За це час тенісистка здобула 11 титулів.