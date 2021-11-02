У Києві відкрили іменну зірку тенісистки Еліни Світоліної
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Києві на "Площі зірок" біля одного з ТРЦ відкрили іменну зірку першої ракетки України Еліни Світоліної. Про це повідомили на Instagram-сторінці ТРЦ, інформує УНН.
Зірку відкрили у вівторок, 2 листопада.
Додамо
Еліна Світоліна — перша ракетка України та третя ракетка світу у професійному світовому рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) у 2019, 2018, 2017 роках. Вона здобула перемогу в 16 одиночних турнірах WTA.
На Олімпійських іграх Токіо-2020 Еліна завоювала для України першу в історії олімпійську медаль із тенісу.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Нагадаємо
Минулого тижня Еліна Світоліна повідомила про завершення співпраці з тренером Ендрю Беттлс. Вони пропрацювали разом п’ять років. За це час тенісистка здобула 11 титулів.