В Киеве открыли именную звезду теннисистки Элины Свитолиной

Звезду открыли сегодня, 2 ноября.

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Элина Свитолина — первая ракетка Украины и третья ракетка мира в профессиональном мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в 2019, 2018, 2017 годах. Она одержала победу в 16 одиночных турнирах WTA.

На Олимпийских играх Токио-2020 Элина завоевала для Украины первую в истории олимпийскую медаль по теннису.

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Напомним

На прошлой неделе Элина Свитолина сообщила о завершении сотрудничества с тренером Эндрю Беттлс. Они проработали вместе пять лет. За это время теннисистка получила 11 титулов.