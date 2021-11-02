В Киеве открыли именную звезду теннисистки Элины Свитолиной
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Киеве на "Площади звезд " возле одного из ТРЦ открыли именную звезду первой ракетки Украины Элины Свитолиной. Об этом сообщили на Instagram-странице ТРЦ, информирует УНН.
Звезду открыли сегодня, 2 ноября.
Добавим
Элина Свитолина — первая ракетка Украины и третья ракетка мира в профессиональном мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в 2019, 2018, 2017 годах. Она одержала победу в 16 одиночных турнирах WTA.
На Олимпийских играх Токио-2020 Элина завоевала для Украины первую в истории олимпийскую медаль по теннису.
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Напомним
На прошлой неделе Элина Свитолина сообщила о завершении сотрудничества с тренером Эндрю Беттлс. Они проработали вместе пять лет. За это время теннисистка получила 11 титулов.