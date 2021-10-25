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Світоліна завершила співпрацю з тренером Беттлс

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Українська тенісистка Еліна Світоліна у своєму Twitter повідомила про завершення співпраці з тренером Ендрю Беттлс, інформує УНН.

Світоліна завершила співпрацю з тренером Беттлс

Цитата

“Ми з Енді вирішили, що настав правильний час, щоб наші шляхи розійшлися. Я дуже вдячна за його наполегливу працю та безмежну підтримку. Бажаю йому лише всього найкращого у подальшій кар’єрі”, — написала Світоліна.

Деталі

Еліна та Енді працювали разом п’ять років. За це час українська тенісистка здобула 11 титулів.

After 5 years and 11 titles together!! Andy and I both agreed it was the right time to move our separate ways. I am very thankful for all his hard work and endless support. I wish him only the best in his future career! pic.twitter.com/IPzSL1sS5S

— Elina Monfils (@ElinaSvitolina) October 25, 2021

Нагадаємо

У серпні цього року Еліна Світоліна виграла турнір WTA-250 “Chicago Women’s Open”.

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