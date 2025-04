Свитолина завершила сотрудничество с тренером Беттлс

Цитата

“Мы с Энди решили, что пришло правильное время, чтобы наши пути разошлись. Я очень благодарна за его упорный труд и безграничную поддержку. Желаю ему только всего самого лучшего в дальнейшей карьере”, — написала Свитолина.

Детали

Элина и Энди работали вместе пять лет. За это время украинская теннисистка получила 11 титулов.

After 5 years and 11 titles together !! Andy and I both agreed it was the right time to move our separate ways. I am very thankful for all his hard work and endless support. I wish him only the best in his future career! pic.twitter.com/IPzSL1sS5S

— Elina Monfils (@ElinaSvitolina) October 25, 2021

Напомним

В августе этого года Элина Свитолина выиграла турнир WTA-250 “Chicago Women’s Open”.