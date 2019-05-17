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Світоліна оплатила операцію українській тенісистці

Світоліна оплатила операцію українській тенісистці

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Перша ракетка України Еліна Світоліна оплатила всі витрати по операції 16-річної харків'янки Дар'ї Лопатецької, інформує УНН з посиланням на сайт Великого тенісу України.

Про підсумки операції Лопатецької, яка була проведена сьогодні, розповіла її сестра Марія.

"Нещодавно закінчилася операція Дар'ї. Все пройшло успішно. Ми хочемо подякувати всім, хто підтримував нашу сім'ю, і без різниці, була ця допомога матеріальна або моральна. Також хочемо окремо подякувати Еліну Світоліну, яка оплатила операцію. Зараз Дарина знаходиться в клініці і деякий час вона буде залишатися там. Реабілітація вимагає великих зусиль для неї і фінансових витрат для нас.

Тепер найголовніше - подолати травму і повернутися на корт з новими силами і хочу зазначити, що всі гроші, які були і будуть переведені на рахунок Даші, будуть витрачені виключно на її реабілітацію. Нам допомогла і продовжує допомагати вся Україна і для нас це дуже важливо, оскільки реабілітація потребує довгих тижнів, а, можливо, і місяців", - відзначила Марія.

Зазначимо, що Лопатецька отримала важку травму на турнірі в Римі - розрив меніска. Сім'я Лопатецької звернулася по допомогу - щоб провести термінову операцію в Італії було необхідно 12 000 євро.

Додамо, юна харків'янка займає 227-й рядок у світовій класифікації WTA.

Як повідомлялося раніше, Світоліна відкрила благодійний фонд у США. 

Українські Національні Новини

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