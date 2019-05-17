Свитолина оплатила операцию украинской теннисистке
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Первая ракетка Украины Элина Свитолина оплатила все расходы по операции 16-летней харьковчанке Дарье Лопатецкой, информирует УНН со ссылкой на сайт Большого тенниса Украины.
Об итогах операции Лопатецкой, которая была проведена сегодня, рассказала ее сестра Мария.
"Недавно закончилась операция Дарьи. Все прошло успешно. Мы хотим поблагодарить всех, кто поддерживал нашу семью, и без разницы, была эта помощь материальная или моральная. Также хотим отдельно поблагодарить Элину Свитолину, которая оплатила операцию. Сейчас Дарья находится в клинике и некоторое время она будет оставаться там. Реабилитация требует больших усилий для нее и финансовых затрат для нас.
Теперь самое главное - преодолеть травму и вернуться на корт с новыми силами и хочу отметить, что все деньги, которые были и будут переведены на счет Даши, будут потрачены исключительно на ее реабилитацию. Нам помогла и продолжает помогать вся Украина и для нас это очень важно, поскольку реабилитация требует долгих недель, а, возможно, и месяцев", - отметила Мария.
Отметим, что Лопатецкая получила тяжелую травму на турнире в Риме - разрыв мениска. Семья Лопатецкой обратилась за помощью - чтобы провести срочную операцию в Италии было необходимо 12 тысяч евро.
Добавим, юная харьковчанка занимает 227-ю строчку в мировой классификации WTA.
Как сообщалось ранее, Свитолина открыла благотворительный фонд в США.