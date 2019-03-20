Тенісистка Світоліна відкрила благодійний фонд в США

Фонд допомагатиме талановитим дітям, в першу чергу з України, щоб вони могли тренуватися, навчатися та здобувати необхідний досвід. Попри відкриття фонду в американському Далласі, у подальших планах — відкрити тенісні корти і в Україні.

“Ідея створення фонду народилася приблизно пару років назад. Знаєте, мені завжди хотілося мати можливість робити щось корисне для дітей. Коли я росла, для мене було великою мотивацією просто поспілкуватися із зірками тенісу, дізнатися від них щось нове, мати можливість потренуватися разом. Тому я знаю по собі, як це важливо для початківців тенісистів. Під час моєї юніорської кар’єри мені завжди говорили, що я повинна бути краще за інших на дві-три голови, тому що я з України, а гравцям звідти дуже складно пробитися на самий верх. І ось зараз, коли у мене є досвід, є можливості дати щось корисне для дітей, я хочу цим скористатися. Тому мене завжди цікавив саме цей напрям — допомога дітям, мотивування їх на досягнення своїх цілей. Я думаю, через фонд у мене буде більше можливість для цього”, — наголосила Світоліна.

Про причини відкриття фонду в Далласі: “тут все просто. Люди, які допомагали мені відкрити Фонд, базуються в Техасі, і є донори, які вже зробили перші внески і вони також з Америки. Розумієте, в будь-яких починаннях для мене важливо мати експертну думку, поради від людей, які мають великий досвід, і тут я їх знайшла. Але головним напрямком роботи Фонду, нашим пріоритетом, буде безумовно Україна. Тому можна сказати, що тут знаходяться американці, які будуть допомагати в просуванні мого українського фонду”.

Відзначимо, що на відкритті фонду був присутній і бойфренд українки — 18-та ракетка світу француз Гаель Монфіс.