Теннисистка Свитолина открыла благотворительный фонд в США

Фонд будет помогать талантливым детям, в первую очередь из Украины, чтобы они могли тренироваться, учиться и приобретать необходимый опыт. Несмотря на открытие фонда в американском Далласе, в дальнейших планах — открыть теннисные корты и в Украине.

“Идея создания фонда родилась примерно пару лет назад. Знаете, мне всегда хотелось иметь возможность делать что-то полезное для детей. Когда я росла, для меня было большой мотивацией просто пообщаться со звездами тенниса, узнать от них что-то новое, иметь возможность потренироваться вместе. Поэтому я знаю по себе, как это важно для начинающих теннисистов. Во время моей юниорской карьеры мне всегда говорили, что я должна быть лучше других на две-три головы, потому что я из Украины, а игрокам оттуда очень сложно пробиться на самый верх. И вот сейчас, когда у меня есть опыт, есть возможности дать что-то полезное для детей, я хочу этим воспользоваться. Поэтому меня всегда интересовал именно это направление — помощь детям, мотивирование их на достижение своих целей. Я думаю, из-за фонда у меня будет больше возможности для этого”, — подчеркнула Свитолина.

О причинах открытия фонда в Далласе: “здесь все просто. Люди, которые помогали мне открыть Фонд, базируются в Техасе, и есть доноры, которые уже сделали первые взносы и они также из Америки. Понимаете, в любых начинаниях для меня важно иметь экспертное мнение, советы от людей, которые имеют большой опыт, и здесь я их нашла. Но главным направлением работы Фонда, нашим приоритетом, будет безусловно Украина. Поэтому можно сказать, что здесь находятся американцы, которые будут помогать в продвижении моего украинского фонда”.

Отметим, что на открытии фонда присутствовал и бойфренд украинском — 18-я ракетка мира француз Гаэль Монфис.