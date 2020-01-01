Украинская теннисистка провела первый поединок после травмы колена
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая выбыла из борьбы на турнире ITF в Гонконге, передает УНН со ссылкой на "Теннисный портал Украины".
В первом раунде 16-летняя харьковчанка уступила второй ракетке турнира Дияс из Казахстана, посеянной на турнире под вторым номером - 1: 6, 2: 6.
Дияс сейчас входит в топ-80 мирового классификации, а ее лучшим достижением был 31-ю строчку в рейтинге WTA.
Напомним, что Лопатецкая пропустила фактически 8 месяцев из-за тяжелой травмы. Харьковчанка перенесла операцию на колене. Зато Элина Свтиолина оплатила операцию Лопатецкой. Турнир в Гонконге стал для Украинской первым соревнованием с начала мая.