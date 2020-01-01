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Украинская теннисистка провела первый поединок после травмы колена

Украинская теннисистка провела первый поединок после травмы колена

Киев • УНН

 • 10913 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая выбыла из борьбы на турнире ITF в Гонконге, передает УНН со ссылкой на "Теннисный портал Украины".

В первом раунде 16-летняя харьковчанка уступила второй ракетке турнира Дияс из Казахстана, посеянной на турнире под вторым номером - 1: 6, 2: 6.

Дияс сейчас входит в топ-80 мирового классификации, а ее лучшим достижением был 31-ю строчку в рейтинге WTA.

Напомним, что Лопатецкая пропустила фактически 8 месяцев из-за тяжелой травмы. Харьковчанка перенесла операцию на колене. Зато Элина Свтиолина оплатила операцию Лопатецкой. Турнир в Гонконге стал для Украинской первым соревнованием с начала мая.

Украинские Национальные Новости

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