Українська тенісистка провела перший поєдинок після травми коліна

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КИЇВ. 2 січня. УНН. Українська тенісистка Дарина Лопатецька вибула з боротьби на турнірі ITF в Гонконзі, інформує УНН з посиланням на "Тенісний портал України".

У першому раунді 16-річна харків'янка поступилася другій ракетці турніру Заріні Діяс з Казахстану, посіяної на турнірі під другим номером – 1:6, 2:6.

Діяс наразі входить в топ-80 світової класифікації, а її кращим досягненням був 31-й рядок у рейтингу WTA.

Нагадаємо, що Лопатецька пропустила фактично 8 місяців через важку травму. Харків'янка перенесла операцію на коліні. Натомість Еліна Свтіоліна оплатила операцію Лопатецькій. Турнір в Гонконзі став для українки першим змаганням з початку травня.

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