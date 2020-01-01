Українська тенісистка провела перший поєдинок після травми коліна
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Українська тенісистка Дарина Лопатецька вибула з боротьби на турнірі ITF в Гонконзі, інформує УНН з посиланням на "Тенісний портал України".
У першому раунді 16-річна харків'янка поступилася другій ракетці турніру Заріні Діяс з Казахстану, посіяної на турнірі під другим номером – 1:6, 2:6.
Діяс наразі входить в топ-80 світової класифікації, а її кращим досягненням був 31-й рядок у рейтингу WTA.
Нагадаємо, що Лопатецька пропустила фактично 8 місяців через важку травму. Харків'янка перенесла операцію на коліні. Натомість Еліна Свтіоліна оплатила операцію Лопатецькій. Турнір в Гонконзі став для українки першим змаганням з початку травня.