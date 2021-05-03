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Украинская прыгунья в воду завоевала олимпийскую лицензию

Украинская прыгунья в воду завоевала олимпийскую лицензию

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 мая. УНН. В рамках третьего соревновательного дня Кубка мира по прыжкам в воду в Токио были разыграны две олимпийские лицензии в индивидуальных видах программы, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию Украины по прыжкам в воду.

Детали

На кону лучшие спортсмены мира разыгрывали две лицензии в индивидуальных видах программы — прыжки с 3-метрового трамплина среди женщин и 10-метровой вышки среди мужчин.

Блестяще с этой задачей справилась Анна Письменская, не только завоевала путевку на Игры в Токио, но и сумела с 8-м результатом (297,45 балла) попасть в финальную 12-ку лучших. Анна Арнаутова, для которой это был первый международный старт такого высокого уровня, в итоге набрала 266,40 балла и заняла высокое двадцать второй место из 48 спортсменок, выступавших.

На вышке за лицензию соревновались Олег Сербин и Евгений Науменко. Чтобы гарантировать себе путевку в Токио, нужно было попасть в полуфинал (18 спортсменов). Олег, который с суммой 380,50 балла занял двадцатое место, все же есть шанс побороться на первых своих взрослых Играх.

Напомним

Украинцы уже имели по одной лицензии на каждом снаряде, для полного комплекта, нужно было еще по одной.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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