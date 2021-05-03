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Українська стрибунка у воду здобула олімпійську ліцензію

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КИЇВ. 3 травня. УНН. В рамках третього змагального дня Кубку світу зі стрибків у воду в Токіо були розіграні дві олімпійські ліцензії в індивідуальних видах програми, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію України зі стрибків у воду.

Деталі

На кону найкращі спортсмени світу розігрували дві ліцензії в індивідуальних видах програми — стрибки з 3-метрового трампліну серед жінок та 10-метрової вишки серед чоловіків.

Блискуче з цим завданням впоралася Анна Письменська, яка не лише виборола путівку на Ігри в Токіо, а й зуміла з 8-м результатом (297,45 бали) потрапити до фінальної 12-ки найкращих. Анна Арнаутова, для якої це був перший міжнародний старт такого високого рівня, у підсумку набрала 266,40 бали і посіла високе 22-е місце з 48 спортсменок, які виступали.

На вишці за ліцензію змагалися Олег Сербін та Євген Науменко. Щоб гарантувати собі путівку до Токіо, потрібно було потрапити до півфіналу (18 спортсменів).Олег, який із сумою 380,50 бали посів 20-е місце, все ж таки має шанс позмагатися на перших своїх дорослих Іграх.

Нагадаємо

Українці вже мали по одній ліцензії на кожному снаряді, для повного комплекту, потрібно було ще по одній.

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