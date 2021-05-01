Стрибки у воду: Україна завоювала п'яту олімпійську ліцензію

Деталі

На трампліні Україну представляв новостворений дует – Вікторія Кесарь та Анна Арнаутова, саме у такому складі дівчата вперше виступають на міжнародній арені. До потрапляння у фінал (12 пар), їм не вистачило 6-ти балів.

На вишці за олімпійську ліцензію боролися срібні призери чемпіонату Європи зі стрибків у воду Олексій Середа-Олег Сербін, які, до слова, були наймолодшими учасниками фіналу. У підсумку українцям зовсім трішки не вистачило, щоб піднятися на п’єдестал пошани, 0,27 балів віддаляли наших спортсменів від бронзової медалі. Завершили вони змагання із такою сумою балів – 393,54.

Проте наш дует може бути задоволеним своїми стрибками, адже зуміли досягти мети і здобули олімпійську ліцензію. Тож на Іграх у Токіо конкуренцію українцям складуть дуети з Китаю, Японії, Великої Британії, Росії, Мексики, Канади, Кореї.

Доповнення

Наразі у збірної України зі стрибків у воду стало п'ять олімпійських ліцензій.