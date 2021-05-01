Прыжки в воду: Украина завоевала пятую олимпийскую лицензию
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Украина завоевала олимпийскую лицензию в первый день Кубка мира по прыжкам в воду, который стартовал в Токио, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию Украины по прыжкам в воду.
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На трамплине Украину представлял вновь дуэт — Виктория Кесарь и Анна Арнаутова, именно в таком составе девушки впервые выступают на международной арене. До попадания в финал (12 пар), им не хватило 6-ти баллов.
На вышке за олимпийскую лицензию боролись серебряные призеры чемпионата Европы по прыжкам в воду Алексей Середа-Олег Сербин, которые, к слову, были самыми молодыми участниками финала. В итоге украинцам совсем немного не хватило, чтобы подняться на пьедестал почета, 0,27 баллов отдаляли наших спортсменов от бронзовой медали. Завершили они соревнования с такой суммой баллов — 393,54.
Однако наш дуэт может быть довольным своими прыжками, ведь сумели достичь цели и получили олимпийскую лицензию.
Поэтому на Играх в Токио конкуренцию украинцам составят дуэты из Китая, Японии, Великобритании, России, Мексики, Канады, Кореи.
Дополнение
Сейчас у сборной Украины по прыжкам в воду стало пять олимпийских лицензий.