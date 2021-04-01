Украинская спортивная драма "Пульс" будет соревноваться в двух масштабных международных кинофестивалях
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Украинская художественная лента “Пульс” поборется за награды двух международных кинофестивалей: во французской Ницце и американском Ричмонде. Об этом пишет УНН со ссылкой на Film.ua.
Детали
Спортивная биографическая драма “Пульс” будет соревноваться в фестивале Nice International Film Festival (NIFF), который пройдет с 31 мая по 4 июня этого года в городе Ницца (Франция). Это мероприятие входит в состав Film Fest International — группы из 5 фестивалей (Ницца, Лондон, Антверпен, Милан, Мадрид), которые уже 16 лет продвигают и раскрывают независимых кинематографистов со всего мира.
Французский фестиваль номинировал “Пульс” сразу на 6 номинаций: лучший фильм, лучший художественный фильм на иностранном языке, лучший режиссер художественного фильма на иностранном языке (Сергей Чеботаренко), лучший актер фильма на иностранном языке (Станислав Боклан), лучшая актриса фильма на иностранном языке (Наталья Бабенко) и приз жюри.
Следующим фестивальной площадкой картины “Пульс” станет Richmond International Film Festival (RIFF). Событие будет проходить с 14 по 19 сентября 2021 в американском городе Ричмонд, штат Вирджиния. RIFF является одним из крупнейших международных конкурсных фестивалей в Средней Атлантике, на нем будет показано более 150 фильмов из 35 стран мира.
Дополнительно
Первым фестивалем, в котором принял участие художественный полнометражный фильм “Пульс”, стал FLIC (Полсон, штат Монтана, США). В его рамках состоялась международная премьера ленты, которая в результате получила две главные награды фестиваля — лучший фильм и лучший режиссер (Сергей Чеботаренко).
В связи с введением жесткого карантина во многих городах Украины, прокат ленты “Пульс” перенесено на лето этого года. О новой дате будет сообщено позже.
Полнометражный художественный фильм “Пульс” создан на основе реальной истории украинской спортсменки, легкоатлетки, Паралимпийской чемпионки 2008 Оксаны Ботурчук. Производство ленты осуществила компания KINOROB (входит в состав FILM.UA Group) при поддержке Министерства культуры Украины.
Напомним
Пять украинских лент получили международные награды в 2020-2021 годах.