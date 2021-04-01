Українська спортивна драма “Пульс” змагатиметься у двох масштабних міжнародних кінофестивалях
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Українська художня стрічка “Пульс” змагатиметься за нагороди двох міжнародних кінофестивалів: у французькій Ніцці та американському Річмонді. Про це пише УНН з посиланням на Film.ua.
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Спортивна біографічна драма "Пульс" змагатиметься у фестивалі Nice International Film Festival (NIFF), що проходитиме з 31 травня по 4 червня цього року в місті Ніцца (Франція). Цей кінозахід входить до складу Film Fest International - групи із 5 фестивалів (Ніцца, Лондон, Антверпен, Мілан, Мадрид), які вже 16 років просувають та розкривають незалежних кінематографістів з усього світу.
Французький фестиваль номінував “Пульс” відразу на 6 номінацій: кращий фільм, кращий художній фільм іноземною мовою, кращий режисер художнього фільму іноземною мовою (Сергій Чеботаренко), кращий актор фільму іноземною мовою (Станіслав Боклан), краща актриса фільму іноземною мовою (Наталія Бабенко) та приз журі.
Наступним фестивальним майданчиком картини “Пульс” стане Richmond International Film Festival (RIFF). Подія відбуватиметься з 14 по 19 вересня 2021 року в американському місті Річмонд, штат Вірджинія. RIFF є одним з найбільших міжнародних конкурсних фестивалів у Середній Атлантиці, на ньому буде показано понад 150 фільмів із 35 країн світу.
Додатково
Першим фестивалем, в якому взяв участь художній повнометражний фільм “Пульс”, став FLIC (Полсон, штат Монтана, США). В його рамках відбулась міжнародна прем’єра стрічки, яка в результаті здобула дві головні нагороди фестивалю - кращий фільм та кращий режисер (Сергій Чеботаренко).
У зв’язку із запровадженням жорсткого карантину в багатьох містах України, прокат стрічки “Пульс” перенесено на літо цього року. Про нову дату буде повідомлено згодом.
Повнометражний художній фільм “Пульс” створений на основі реальної історії української спортсменки, легкоатлетки, Паралімпійської чемпіонки 2008 року Оксани Ботурчук. Виробництво стрічки здійснила компанія KINOROB (входить до складу FILM.UA Group) за підтримки Міністерства культури України.
Нагадаємо
П’ять українських стрічок отримали міжнародні нагороди у 2020-2021 роках.