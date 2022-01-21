Украинская певица Алина Паш победила на Music Moves Europe Awards 2022
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Украинская певица Алина Паш одержала победу в европейской музыкальной премии Music Moves Europe Awards 2022. Об этом сообщило Национальное бюро программы ЕС "Креативная Европа" в Украине, информирует УНН.
Детали
Церемония награждения Music Moves Europe Awards 2022 состоялась 20 января в Гронингене, Нидерланды.
Другими победителями стали: Denise Chaila (Ирландия), Дeva (Венгрия), Meskerem Mees (Бельгия), Mezerk (Франция) и Blanks (Нидерланды). Каждый из них получил премию в размере 10 тысяч евро.
Добавим
Music Moves Europe Awards – это премия ЕС за самую популярную современную музыку. Ее цель – поддержать новых европейских артистов в развитии их международной карьеры.
В прошлом году лауреатом премии стала украинская исполнительница alyona alyona.
Напомним
17 января опубликовали список участников Нацотбора на Евровидение-2022, который состоится в итальянском Турине. Среди них есть и Алина Паш.