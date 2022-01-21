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Шахед-136

Українська співачка Аліна Паш перемогла на Music Moves Europe Awards 2022

Українська співачка Аліна Паш перемогла на Music Moves Europe Awards 2022

Київ • УНН

 • 27764 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Українська співачка Аліна Паш здобула перемогу в європейській музичній премії Music Moves Europe Awards 2022. Про це повідомило Національне бюро програми ЄС "Креативна Європа" в Україні, інформує УНН.

Деталі

Церемонія нагородження Music Moves Europe Awards 2022 відбулася  20 січня у Гронінгені, Нідерланди.

Іншими переможцями стали: Denise Chaila (Ірландія), Дeva (Угорщина), Meskerem Mees (Бельгія), Mezerk (Франція) і Blanks (Нідерланди). Кожен із них отримав премію у розмірі 10 тисяч євро.

Додамо

Music Moves Europe Awards — це премія ЄС за найпопулярнішу сучасну музику. Її мета — підтримати нових європейських артистів у розвитку їхньої міжнародної кар’єри. 

Минулого року лауреаткою премії стала українська виконавиця alyona alyona.

Нагадаємо

17 січня опублікували список учасників Нацвідбору на Євробачення-2022, яке відбудеться в італійському Турині. Серед них є і Аліна Паш.

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