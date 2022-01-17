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Alina Pash, LAUD та WELLBOY: оприлюднено лонглист учасників Нацвідбору на Євробачення-2022

Alina Pash, LAUD та WELLBOY: оприлюднено лонглист учасників Нацвідбору на Євробачення-2022

Київ • УНН

 • 136297 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. До лонглиста Національного відбору на участь у Пісенному конкурсі Євробачення-2022 потрапило 27 учасників, серед яких Alina Pash, LAUD та WELLBOY. Про це УНН повідомляє з посиланням на Суспільне.

Деталі

Повідомляється, що 27 учасників потрапили до лонглиста Національного відбору на участь у Пісенному конкурсі Євробачення-2022:
• Alina Pash
• AMARIIA
• Barleben
• DOdoBro
• Cloudless
• FIZRUK
• Gorim!
• IDXO
• Kalush Orchestra
• LAUD
• Laura Marti
• Michael Soul
• Our Atlantic
• Oyedamola
• ROXOLANA
• Schor
• SHY
• Sofia Shanti
• SOWA
• The blue artic
• The Tape Machine
• Victoria NIRO
• WELLBOY
• АНЦЯ
• Віка Ягич
• Східзахід
• Юлія Тимочко

Зазначається, що уже наступного тижня буде оголошено список фіналістів та відбудеться жеребкування між ними для участі у фіналі.

Доповнення

Пряма трансляція фіналу Національного відбору на Пісенний конкурс Євробачення-2022 відбудеться 12 лютого

66-й Пісенний конкурс “Євробачення” відбудеться в травні наступного року в Турині (Італія).

У міжнародному пісенному конкурсі “Євробачення 2022” візьме участь 41 країна.

Білорусь не братиме участі в Євробаченні-2022.

Нагадаємо, переможцем міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення 2021”, який відбувся у Роттердамі, став італійський гурт Måneskin із піснею Zitti E Buoni. Український гурт Go_A з піснею “Шум” посів 5 місце.

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