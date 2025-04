Alina Pash, LAUD та WELLBOY: оприлюднено лонглист учасників Нацвідбору на Євробачення-2022

Деталі

Повідомляється, що 27 учасників потрапили до лонглиста Національного відбору на участь у Пісенному конкурсі Євробачення-2022:

• Alina Pash

• AMARIIA

• Barleben

• DOdoBro

• Cloudless

• FIZRUK

• Gorim!

• IDXO

• Kalush Orchestra

• LAUD

• Laura Marti

• Michael Soul

• Our Atlantic

• Oyedamola

• ROXOLANA

• Schor

• SHY

• Sofia Shanti

• SOWA

• The blue artic

• The Tape Machine

• Victoria NIRO

• WELLBOY

• АНЦЯ

• Віка Ягич

• Східзахід

• Юлія Тимочко

Зазначається, що уже наступного тижня буде оголошено список фіналістів та відбудеться жеребкування між ними для участі у фіналі.

Доповнення

Пряма трансляція фіналу Національного відбору на Пісенний конкурс Євробачення-2022 відбудеться 12 лютого



66-й Пісенний конкурс “Євробачення” відбудеться в травні наступного року в Турині (Італія).

У міжнародному пісенному конкурсі “Євробачення 2022” візьме участь 41 країна.

Білорусь не братиме участі в Євробаченні-2022.

Нагадаємо, переможцем міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення 2021”, який відбувся у Роттердамі, став італійський гурт Måneskin із піснею Zitti E Buoni. Український гурт Go_A з піснею “Шум” посів 5 місце.