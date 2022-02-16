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Украинская разведка не видит доказательств вывода российских войск - Минобороны

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 февраля. УНН. Последний отчет украинской разведки, составленный в среду, не содержит никаких доказательств того, что Россия отводит свои войска от границ Украины, заявил в интервью агентству Reuters министр обороны Алексей Резников, передает УНН.

Детали

По его словам, Украина поверит, что Россия серьезно относится к разрешению нынешнего кризиса, только если она выведет свои войска, военную технику и вооружение, в том числе силы, дислоцированные в Беларуси для учений, которые должны завершиться 20 февраля.

По данным украинских военных, сейчас возле Украины сосредоточено около 140 000 объединенных российских военных и пророссийских формирований, в том числе 125 000 наземных войск. По его словам, всего в Беларуси находится 9000 российских военнослужащих.

Для сравнения Резников сказал, что Украина имеет около 35 000 военнослужащих в восточной части Донбасса.

Скептицизм

Его комментарии отметили скептицизме в Украине и среди ее западных сторонников относительно заявления России о том, что она выводит войска после учений вблизи Украины. Запад опасается, что их могут использовать для военного нападения на Украину, что Москва неоднократно отрицала.

Министерство обороны России опубликовало кадры, на которых, по его словам, видно, как танки, боевые машины пехоты и самоходно-артиллерийские установки покидают Крымский полуостров, аннексированый Москвой в 2014 году.

"К сожалению, мы не можем подтвердить эту информацию объективными показателями. Это не подтверждается ни данными украинской разведки, ни данными разведки наших стратегических партнеров", — сообщил Резников.

Резников добавил, что даже если российские войска уйдут из одного места, это, скорее всего, будет лишь "миграцией" в другой район рядом с Украиной, а не настоящим отступлением.

"Все войска, которые они подтянули... должны вернуться к пунктам постоянной дислокации. Тогда будет ясно, что они отменили свои агрессивные планы, - добавил он. - Недостаточно вывести людей - должны уйти также вооружение и техника".

Дополнение

На этой неделе министерство обороны Украины пострадало от крупнейшей хакерской атаки в истории страны. Правительство подозревает, что за нападением может стоять Россия. Москва отрицает свою причастность.

Резников сказал, что злом не повредил веб-портал министерства обороны и не коснулся закрытых систем управления и контроля Украины. Министерство обороны хочет создать специальные киберподразделения для борьбы с такими атаками в будущем.

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