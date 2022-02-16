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Українська розвідка не бачить доказів виведення російських військ – Міноборони

Українська розвідка не бачить доказів виведення російських військ – Міноборони

Київ • УНН

 • 24705 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Останній звіт української розвідки, складений у середу, не містить жодних доказів того, що Росія відводить свої війська від кордонів України, заявив в інтерв'ю агентству Reuters міністр оборони Олексій Резніков, передає УНН.

Деталі

За його словами, Україна повірить, що Росія серйозно ставиться до вирішення нинішньої кризи, лише якщо вона виведе свої війська, військову техніку та озброєння, у тому числі сили, дислоковані в Білорусі для навчань, які мають завершитися 20 лютого.

За даними українських військових, нині біля України зосереджено близько 140 000 об'єднаних російських військових та проросійських формувань, зокрема 125 000 наземних військ. За його словами, лише у Білорусі перебуває 9000 російських військовослужбовців.

Для порівняння Рєзніков сказав, що Україна має близько 35 000 військовослужбовців у східній частині Донбасу.

Скептицизм

Його коментарі наголосили на скептицизмі в Україні та серед її західних прихильників щодо заяви Росії про те, що вона виводить війська після навчань поблизу України. Захід побоюється, що їх можуть використати для воєнного нападу на Україну, що Москва неодноразово заперечувала.

Міністерство оборони Росії також опублікувало кадри, на яких, за його словами, видно, як танки, бойові машини піхота та самохідно-артилерійські установки покидають Кримський півострів, анексований Москвою в 2014 році.

"На жаль, ми не можемо підтвердити цю інформацію об’єктивними показниками. Це не підтверджується ні даними української розвідки, ні даними розвідувань наших стратегічних партнерів", — повідомив Резніков.

Рєзніков додав, що навіть якщо російські війська підуть із одного місця, це, швидше за все, буде лише "міграцією" в інший район поряд з Україною, а не справжнім відступом.

"Всі війська, які вони підтягнули... повинні повернутися до пунктів постійної дислокації. Тоді буде ясно, що вони скасували свої агресивні плани, - додав він. - Недостатньо вивести людей - повинні піти також озброєння та техніка".

Доповнення

Цього тижня міністерство оборони України постраждало від найбільшої хакерської атаки в історії країни. Уряд підозрює, що за нападом може стоять Росія. Москва заперечує свою причетність.

Рєзніков сказав, що злом не пошкодив веб-портал міністерства оборони і не торкнувся закритих систем управління та контролю України. Міністерство оборони хоче створити спеціальні кіберпідрозділи для боротьби з такими атаками у майбутньому.

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