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Украинская таможня не пропускает только контрафактный товар - ДФС

Киев • УНН

 • 9360 просмотра

Киев. 31 мая. УНН. Ограничения таможнями ввоза товаров известных брендов, приобретенных в иностранных интернет-магазинах, происходит только по требованию правообладателей или их представителей. Об этом заявил директор департамента организации таможенного контроля ДФС Алексей Василенко, комментируя информацию о запрете на ввоз товаров известных брендов, распространенную СМИ, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ДФС.

Украинская таможня не пропускает только контрафактный товар - ДФС

“Такие ограничения применяются только в случае, если продукция контрафактная, или если ее происхождение не удалось установить”, — пояснил О.Василенко.

Он также подчеркнул, что в соответствии с Таможенным Кодексом Украины, все поступления проходят обязательную проверку, а правообладателю предоставляется возможность определить, является ли данный товар оригинальным.

“В случае установления контрафактности товар не попадает на таможенную территорию Украины. Зато, при отсутствии нарушений прав интеллектуальной собственности правообладатель передает таможню о возможности восстановления таможенного оформления такого товара. В большинстве случаев именно так все и происходит, и покупатели получают свой товар. Такая же процедура применяется в Украине давно. С одной стороны она защищает права потребителей на получение качественного оригинального товара, с другой стороны защищаются авторские права производителя”, — отметил представитель ДФС.

Также он категорически опроверг информацию о том, что таможням дано указание запрещать физическим лицам ввоз в Украину товаров, права на торговые марки которых заявлены в таможенном реестре.

“Указанное не соответствует действительности, поскольку таможням такие указания ни устно, ни письменно от ДФС не поступали”, — отметил А.Василенко.

Украинские Национальные Новости

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