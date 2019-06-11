Украинская легкоатлетка завоевала "золото" на турнире в Греции
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. Представители Украины приняли участие в турнире по легкой атлетике, который принимал греческий город Ханья, сообщает УНН со ссылкой на ФЛАУ.
Ольга Ляхова прошла дистанцию 800 метров и преодолела ее за 2:02,46 мин и почти на три секунды опередила голландку Мариссу Даминк.
Также награды получили другие украинцы. Сергей Смелик занял второе место в беге на 100 метров. Показав время 10,35 сек, он лишь тремя сотыми уступил британцу Ричарду Килти. Вторым стал и Евгений Гуцол в беге на 800 метров. Время украинца - 1:48,07 мин.
Отметим, что Виктория Ткачук и Наталья Пироженко не финишировали на дистанциях 400 и 800 метров соответственно.
Как сообщал УНН, Ляхова не смогла зацепиться за медаль на этапе "Бриллиантовой лиги".