Українська легкоатлетка завоювала "золото" на турнірі в Греції

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КИЇВ. 11 червня. УНН. Представники України взяли участь у турнірі з легкої атлетики, який приймав грецьке місто Ханья, повідомляє УНН з посиланням на ФЛАУ.

Ольга Ляхова пройшла дистанцію 800 метрів і подолала її за 2:02,46 хв і майже на три секунди випередила голландку Маріссу Дамінк.

Також нагороди одержали інші українці. Сергій Смелик посів друге місце з бігу на 100 метрів. Показавши час 10,35 с, він лише трьома сотими поступився британцю Річарду Кілті. Другим став і Євген Гуцол з бігу на 800 метрів. Час українця – 1:48,07 хв.

Зазначено, що Вікторія Ткачук і Наталія Пироженко не фінішували на дистанціях 400 і 800 метрів відповідно.

Як повідомляв УНН, Ляхова не змогла зачепитися за медаль на етапі "Діамантової ліги".

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