Українська легкоатлетка завоювала "золото" на турнірі в Греції
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Представники України взяли участь у турнірі з легкої атлетики, який приймав грецьке місто Ханья, повідомляє УНН з посиланням на ФЛАУ.
Ольга Ляхова пройшла дистанцію 800 метрів і подолала її за 2:02,46 хв і майже на три секунди випередила голландку Маріссу Дамінк.
Також нагороди одержали інші українці. Сергій Смелик посів друге місце з бігу на 100 метрів. Показавши час 10,35 с, він лише трьома сотими поступився британцю Річарду Кілті. Другим став і Євген Гуцол з бігу на 800 метрів. Час українця – 1:48,07 хв.
Зазначено, що Вікторія Ткачук і Наталія Пироженко не фінішували на дистанціях 400 і 800 метрів відповідно.
Як повідомляв УНН, Ляхова не змогла зачепитися за медаль на етапі "Діамантової ліги".