Стрибунка у висоту принесла Україні медаль етапу "Діамантової ліги"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. У Стокгольмі підбіг до завершення третій етап найпрестижніших легкоатлетичних змагань світу "Діамантової ліги", інформує УНН з посиланням на ФЛАУ.
Чотирьом українським легкоатлетам довелося змагатися паралельно із холодною і дощовою погодою.
Юлія Левченко з результатом 1,90 метрів стала другою зі стрибків у висоту. Такий же результат показала шведка Еріка Кінсі, проте вона поступилася Юлії за спробами. Переможниця етапу у Досі, Ярослава Магучіх, цього разу була четвертою (1,83 м). А перемогла Марія Ласіцкене (1,92 м), яка виступає під нейтральним прапором.
У п’ятій спробі Сергій Никифоров наблизився до позначки восьми метрів, проте перелетіти її цього вечора не зміг. З результатом 7,97 метрів він сьомий зі стрибків у довжину. Переміг швед Тобіас Монтлер (8,22 м).
Натомість Ольга Ляхова, основною дистанцією якої є 800 метрів, у Стокгольмі спробувала сили з бігу на 1500 метрів. Ця дисципліна не входила до списку "діамантових". З результатом 4:23,42 хв вона фінішувала 12-ю.
Нагадаємо, що Левченко називали найкращою легкоатлеткою лютого місяця в Україні.