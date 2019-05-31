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Стрибунка у висоту принесла Україні медаль етапу "Діамантової ліги"

Стрибунка у висоту принесла Україні медаль етапу "Діамантової ліги"

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. У Стокгольмі підбіг до завершення третій етап найпрестижніших легкоатлетичних змагань світу "Діамантової ліги", інформує УНН з посиланням на ФЛАУ.

Чотирьом українським легкоатлетам довелося змагатися паралельно із холодною і дощовою погодою.

Юлія Левченко з результатом 1,90 метрів стала другою зі стрибків у висоту. Такий же результат показала шведка Еріка Кінсі, проте вона поступилася Юлії за спробами. Переможниця етапу у Досі, Ярослава Магучіх, цього разу була четвертою (1,83 м). А перемогла Марія Ласіцкене (1,92 м), яка виступає під нейтральним прапором.

У п’ятій спробі Сергій Никифоров наблизився до позначки восьми метрів, проте перелетіти її цього вечора не зміг. З результатом 7,97 метрів він сьомий зі стрибків у довжину. Переміг швед Тобіас Монтлер (8,22 м).

Натомість Ольга Ляхова, основною дистанцією якої є 800 метрів, у Стокгольмі спробувала сили з бігу на 1500 метрів. Ця дисципліна не входила до списку "діамантових". З результатом 4:23,42 хв вона фінішувала 12-ю.

Нагадаємо, що Левченко називали найкращою легкоатлеткою лютого місяця в Україні. 

Українські Національні Новини

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