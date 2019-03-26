Стрибунку у висоту Левченко визнали легкоатлеткою місяця в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Юлію Левченко і Романа Войцешука було визнано найкращими легкоатлетами в Україні за підсумками лютого місяця, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФЛАУ.
Левченко у лютому виграла змагання в Обонні з молодіжним рекордом України зі стрибків у висоту у приміщенні (2,00 м), чемпіонат України у приміщенні (1,97 м) і меморіал Дем’янюка (1,96 м).
Войцешук у лютому переміг на юніорському чемпіонаті України у приміщенні з юніорським рекордом України у приміщенні з семиборства (5337 очок) і на міжнародній юніорській матчевій зустрічі у приміщенні (5316 очок).
Нагадаємо, що у січні аналогічне визнання отримали Ярослава Магучіх та Богдан Колеснік.