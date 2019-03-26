Прыгунью в высоту Левченко признали легкоатлеткой месяца в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Юлию Левченко и Романа Войцешука были признаны лучшими легкоатлетами в Украине по итогам февраля месяца, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФЛАУ.
Левченко в феврале выиграла соревнования в Обонн с молодежным рекордом Украины по прыжкам в высоту в помещении (2,00 м), чемпионат Украины в помещении (1,97 м) и мемориал Демьянюка (1,96 м).
Войцешук в феврале победил на юниорском чемпионате Украины в помещении с юниорским рекордом Украины в помещении в семиборье (5337 очков) и на международной юниорской матчевой встречи в помещении (5316 очков).
Напомним, что в январе аналогичное признание получили Ярослава сваи магучие и Богдан Колесник.