Прыгунью в высоту Левченко признали легкоатлеткой месяца в Украине

Левченко в феврале выиграла соревнования в Обонн с молодежным рекордом Украины по прыжкам в высоту в помещении (2,00 м), чемпионат Украины в помещении (1,97 м) и мемориал Демьянюка (1,96 м).

Войцешук в феврале победил на юниорском чемпионате Украины в помещении с юниорским рекордом Украины в помещении в семиборье (5337 очков) и на международной юниорской матчевой встречи в помещении (5316 очков).

Напомним, что в январе аналогичное признание получили Ярослава сваи магучие и Богдан Колесник.