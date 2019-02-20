Визначились переможці в номінації найкращі легкоатлети місяця в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Двоє представників — Ярослава Магучіх і Богдан Колеснік, отримали звання найкращих легкоатлетів січня в Україні, повідомляє УНН з посиланням на ФЛАУ.
Магучіх у січні була другою на міжнародних змаганнях зі стрибків у висоту у Густопече з повторенням світового рекорду у приміщенні серед юніорок, рекордом Європи у приміщенні серед юніорок і молодіжним рекордом України у приміщенні (1,99 м), а також стала четвертою на змаганнях у Коттбусі (1,96 м).
Натомість Колеснік переміг на юнацькому чемпіонаті України з новим юнацьким рекордом України з семиборства (4988 очок).
Як повідомлялося раніше, українські атлети вибороли чотири “золота” на турнірі Асоціацій Балканських легкоатлетичних федерацій.