Визначились переможці в номінації найкращі легкоатлети місяця в Україні

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. Двоє представників — Ярослава Магучіх і Богдан Колеснік, отримали звання найкращих легкоатлетів січня в Україні, повідомляє УНН з посиланням на ФЛАУ.

Магучіх у січні була другою на міжнародних змаганнях зі стрибків у висоту у Густопече з повторенням світового рекорду у приміщенні серед юніорок, рекордом Європи у приміщенні серед юніорок і молодіжним рекордом України у приміщенні (1,99 м), а також стала четвертою на змаганнях у Коттбусі (1,96 м).

Натомість Колеснік переміг на юнацькому чемпіонаті України з новим юнацьким рекордом України з семиборства (4988 очок).

Як повідомлялося раніше, українські атлети вибороли чотири “золота” на турнірі Асоціацій Балканських легкоатлетичних федерацій.

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