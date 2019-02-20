Определились победители в номинации лучшие легкоатлеты месяца в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Двое представителей — Ярослава Магучих и Богдан Колесник, получили звание лучших легкоатлетов января в Украине, сообщает УНН со ссылкой на ФЛАУ.
Магучих в январе была второй на международных соревнованиях по прыжкам в высоту в Густопече с повторением мирового рекорда в помещении среди юниорок, рекордом Европы в помещении среди юниорок и молодежным рекордом Украины в помещении (1,99 м), а также стала четвертой на соревнованиях в Котбусе (1,96 м).
А Колесник победил на юношеском чемпионате Украины с новым юношеским рекордом Украины в семиборье (4988 очков).
Как сообщалось ранее, украинские атлеты завоевали четыре “золота” на турнире Ассоциаций Балканских легкоатлетических федераций.