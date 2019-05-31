Прыгунья в высоту принесла Украине медаль этапа "Бриллиантовой лиги"

Четырем украинским легкоатлетам пришлось соревноваться параллельно с холодной и дождливой погодой.

Юлия Левченко с результатом 1,90 метров стала второй по прыжкам в высоту. Такой же результат показала шведка Эрика Кинси, однако она уступила Юлии за попытками. Победительница этапа в Дохе, Ярослава Магучих, на этот раз была четвертой (1,83 м). А победила Мария Ласицкене (1,92 м), которая выступает под нейтральным флагом.

В пятой попытке Сергей Никифоров приблизился к отметке восьми метров, однако перелететь ее в этот вечер не смог. С результатом 7,97 метров он седьмой по прыжкам в длину. Победил швед Тобиас Монтлери (8,22 м).

Зато Ольга Ляхова, основной дистанцией которой есть 800 метров в Стокгольме попыталась силы в беге на 1500 метров. Эта дисциплина не входила в список "бриллиантовых". С результатом 4:23,42 мин она финишировала 12-й.

Напомним, что Левченко называли лучшей легкоатлеткой февраля месяца в Украине.