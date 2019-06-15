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Украинская легкоатлетка победила на турнире во Франции

Киев • УНН

 • 7291 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Французский город Эрувиль-Сен-Клер принимал международные легкоатлетические соревнования с участием представительниц Украины, информирует УНН со ссылкой на ФЛАУ.

Украинская легкоатлетка победила на турнире во Франции

Юлия Чумаченко с результатом 1,91 метр победила в прыжках в высоту.

Кроме того борьбу за награду вела и наша Анна Чубковцова. Она преодолела 100 метров с барьерами за 13,49 с и стала шестой.

Как сообщал УНН, Чумаченко выигрывала в прыжках в высоту на соревнованиях в Чехии.

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