Украинская легкоатлетка победила на турнире во Франции

Юлия Чумаченко с результатом 1,91 метр победила в прыжках в высоту.

Кроме того борьбу за награду вела и наша Анна Чубковцова. Она преодолела 100 метров с барьерами за 13,49 с и стала шестой.

Как сообщал УНН, Чумаченко выигрывала в прыжках в высоту на соревнованиях в Чехии.