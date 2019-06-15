Украинская легкоатлетка победила на турнире во Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Французский город Эрувиль-Сен-Клер принимал международные легкоатлетические соревнования с участием представительниц Украины, информирует УНН со ссылкой на ФЛАУ.
Юлия Чумаченко с результатом 1,91 метр победила в прыжках в высоту.
Кроме того борьбу за награду вела и наша Анна Чубковцова. Она преодолела 100 метров с барьерами за 13,49 с и стала шестой.
Как сообщал УНН, Чумаченко выигрывала в прыжках в высоту на соревнованиях в Чехии.