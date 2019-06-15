Українська легкоатлетка тріумфувала на турнірі у Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Французьке місто Ерувіль-Сен-Клер приймало міжнародні легкоатлетичні змагання за участі представниць України, інформує УНН з посиланням на ФЛАУ.
Юлія Чумаченко з результатом 1,91 метр перемогла у стрибках у висоту.
Окрім того боротьбу за нагороду вела і наша Ганна Чубковцова. Вона подолала 100 метрів з бар’єрами за 13,49 с і стала шостою.
Як повідомляв УНН, Чумаченко вигравала у стрибках в висоту на змаганнях у Чехії.