Украинская команда попала в Европейскую женскую баскетбольную лиги
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Вновь женская команда "Прометея" получила право в январе выступить сразу в двух международных турнирах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ФБУ.
Кроме Еврокубка ФИБА Украинские выступать в Европейской женской баскетбольной лиге. Об этом заявил президент клуба Владимир Дубинский.
Стартовый тур ЕЖБЛ состоится 11-14 января в словацком Кошице. Там “Прометей” сыграет сначала с местным “Янг Ейнджелс”, а затем с нидерландским “Оранж Лайонс”.
Матчи второго тура ЕЖБЛ состоятся 25-27 января в латвийской Лиепае.
Заметим, что между турами ЕЖБЛ “Прометей” должен сыграть 17-23 января в Венгрии на групповом этапе Еврокубка.