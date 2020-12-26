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Украинская команда попала в Европейскую женскую баскетбольную лиги

Киев • УНН

 • 12210 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Вновь женская команда "Прометея" получила право в январе выступить сразу в двух международных турнирах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ФБУ.

Украинская команда попала в Европейскую женскую баскетбольную лиги

Кроме Еврокубка ФИБА Украинские выступать в Европейской женской баскетбольной лиге. Об этом заявил президент клуба Владимир Дубинский.

Стартовый тур ЕЖБЛ состоится 11-14 января в словацком Кошице. Там “Прометей” сыграет сначала с местным “Янг Ейнджелс”, а затем с нидерландским “Оранж Лайонс”.

Матчи второго тура ЕЖБЛ состоятся 25-27 января в латвийской Лиепае.

Заметим, что между турами ЕЖБЛ “Прометей” должен сыграть 17-23 января в Венгрии на групповом этапе Еврокубка.

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