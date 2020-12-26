Українська команда потрапила до Європейської жіночої баскетбольної ліги
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Новостворена жіноча команда "Прометея" отримала право в січні виступити одразу в двох міжнародних турнірах. Про це інформує УНН з посиланням на сайт ФБУ.
Окрім Єврокубка ФІБА українки виступатимуть у Європейській жіночій баскетбольній лізі. Про це заявив президент клубу Володимир Дубинський.
Стартовий тур ЄЖБЛ відбудеться 11-14 січня в словацькому Кошице. Там “Прометей” зіграє спершу з місцевим “Янг Ейнджелс”, а потім з нідерландським “Оранж Лайонс”.
Матчі другого туру ЄЖБЛ відбудуться 25-27 січня в латвійській Лієпаї.
Зауважимо, що між турами ЄЖБЛ “Прометей” має зіграти 17-23 січня в Угорщині на груповому етапі Єврокубка.