Украинская водка покорила немецкое жюри

Отмечается, что отечественная водка Arctica стала единственным золотым призером среди абсолютно всех водочных брендов, представленных для оценивания независимому жюри.

По словам маркетинг-директора Beverage Trading Company Алексея Безуглого, такое мировое признание их продукта стало возможным благодаря уникальной чистоте напитка.

“При производстве водки Arctica, в отличие от многих других популярных брендов, мы не добавляем смягчителей, по типу сахара и глюкозы. Только кристально чистая вода, высококачественный спирт и передовые технологии многоуровневой фильтрации. Это обеспечивает чрезвычайную чистоту водки и идеальный вкус”, — рассказал он.

Напомним, что Arctica в прошлом году также была признана “Украинской водкой года”.

Как писал УНН, украинцы стали тратить больше денег на алкоголь и табак.