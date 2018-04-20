Українська горілка підкорила німецьке журі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Алкогольний бренд Arctica другий рік поспіль отримав статус "Кращої української горілки року". Це звання напій здобув на престижному Berlin International Spirits Competition в Німеччині, повідомляє УНН з посиланням на реліз компанії-виробника Beverage Trading Company.
Відзначається, що вітчизняна горілка Arctica стала єдиним золотим призером серед абсолютно всіх горілчаних брендів, представлених для оцінювання незалежного журі.
За словами маркетинг-директора Beverage Trading Company Олексія Безуглого, таке світове визнання їхнього продукту стало можливим завдяки унікальній чистоті напою.
"При виробництві горілки Arctica, на відміну від багатьох інших популярних брендів, ми не додаємо пом'якшувачів, по типу цукру і глюкози. Тільки кристально чиста вода, високоякісний спирт і передові технології багаторівневої фільтрації. Це забезпечує надзвичайну чистоту горілки та ідеальний смак", - розповів він.
Нагадаємо, що Arctica в минулому році також була визнана "Української горілкою року".
Як писав УНН, українці стали витрачати більше грошей на алкоголь і тютюн.