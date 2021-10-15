Украинская фигуристка стала призером соревнований в Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. На двух международных турнирах по фигурному катанию - в Минске и Будапеште сегодня определились первые победители и призеры. В столице Беларуси на подиум призеров попала представительница Украины, передает УНН со ссылкой на Украинские федерацию фигурного катания на коньках.
Детали
На соревнованиях “Ice Star” в Минске, где в женском одиночном катании выступала наша Анастасия Шаботова, после произвольной программы первая тройка не изменилась и украинская спортсменка осталась на третьем месте. В целом она набрала 167,69 баллов.
Во втором выступлении, как и в короткой программе, Анастасии не удалось выполнить тройной аксель. С остальными прыжками, кроме тройного Лутца, где судьи зафиксировали помарку, она справилась хорошо. Все вращения были четвертого уровня, дорожка шагов — второго. За произвольную программу фигуристка получила 109,32 баллов.
Победительницей стала белоруска Виктория Сафонова — 198,08, на втором месте Анастасия Гулякова из России — 183,06.
Отметим, что в столице Венгрии, где разыгрывается “Budapest Trophy”, украинцу одиночке Ивану Шмуратко не удалось удержаться на втором месте, которое он занимал после короткой программы. Он показал четвертую сумму баллов как в произвольной программе — 150,07 (75,17 за элементы и 74,90 за компоненты), так и в общем зачете — 223,29.
Напомним
Определились чемпионы Украины по фигурному катанию.