Українська фігуристка стала призеркою змагань у Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. На двох міжнародних турнірах з фігурного катання – в Мінську та Будапешті сьогодні визначилися перші переможці та призери. У столиці Білорусі на подіум призерів потрапила представниця України, передає УНН з посиланням на українську федерацію фігурного катання на ковзанах.
Деталі
На змаганнях “Ice Star” в Мінську, де в жіночому одиночному катанні виступала наша Анастасія Шаботова, після довільної програми перша трійка не змінилася і українська спортсменка залишилася на третьому місці. Загалом вона набрала 167,69 балів.
У другому виступі, як і в короткій програмі, Анастасії не вдалося виконати потрійний аксель. З рештою стрибків, крім потрійного лутца, де судді зафіксували помарку, вона впоралася добре. Всі обертання були четвертого рівня, доріжка кроків — другого. За довільну програму фігуристка отримала 109,32 балів.
Переможницею стала білоруска Вікторія Сафонова — 198,08, на другому місці Анастасія Гулякова з Росії — 183,06.
Відзначимо, що у столиці Угорщини, де розігрується “Budapest Trophy”, українському одиночнику Івану Шмуратку не вдалося втриматися на другому місці, яке він посідав після короткої програми. Він показав четверту суму балів як у довільній програмі — 150,07 (75,17 за елементи та 74,90 за компоненти), так і в загальному заліку — 223,29.
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