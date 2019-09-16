Украинская энергосистема до сих пор работает без пяти атомных блоков

"15 сентября атомными станциями произведено 204,96 млн кВт-ч электроэнергии", - отметили в НАЭК.

Как сообщается, 16 сентября на атомных станциях Украины в работе 10 из 15 энергоблоков:



На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 106-е сутки среднего планового ремонта.



На энергоблоке №4 Ровенской АЭС 39-е сутки среднего планового ремонта.



На энергоблоке №1 Южно-Украинской АЭС 19-е сутки среднего планового ремонта.



На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 124-е сутки капитального планового ремонта.



На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 296-е сутки среднего планового ремонта.



Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 700 МВт, РАЭС - 1 775 МВт, ЮУАЭС - 1 010 МВт, ХАЭС - 980 МВт.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Напомним, за прошлые отчетные сутки, 12 сентября, АЭС было произведено 198,59 млн кВт-ч электроэнергии.