Українська енергосистема досі працює без п'яти атомних блоків
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. На сьогоднішній ранок у роботі перебувають 10 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 204,96 млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".
"15 вересня атомними станціями вироблено 204,96 млн кВт-г електроенергії", - зазначили у НАЕК.
Як повідомляється, 16 вересня на атомних станціях України в роботі 10 з 15 енергоблоків:
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- На енергоблоці №5 Запорізької АЕС 106-а доба середнього планового ремонту.
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- На енергоблоці №4 Рівненської АЕС 39-а доба середнього планово ремонту.
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- На енергоблоці №1 Южно-Української АЕС 19-а доба середнього планово ремонту.
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- На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 124-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 296-а доба середнього планового ремонту.
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Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 700 МВт, РАЕС – 1 775 МВт, ЮУАЕС – 1 010 МВт, ХАЕС – 980 МВт.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.
Нагадаємо, за попердню звітну добу, 12 вересня, АЕС було вироблено 198,59 млн кВт-г електроенергії.