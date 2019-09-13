Енергосистема України досі працює без п'яти атомних блоків
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. На сьогоднішній ранок у роботі перебувають 10 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 198,59 млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".
"13 вересня на атомних станціях України в роботі 10 з 15 енергоблоків", - йдеться у повідомленні.
Зокрема:
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- На енергоблоці №5 Запорізької АЕС 103-а доба середнього планового ремонту.
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- На енергоблоці №4 Рівненської АЕС 36-а доба середнього планово ремонту.
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- На енергоблоці №1 Южно-Української АЕС 16-а доба середнього планово ремонту.
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- На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 121-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 293-а доба середнього планового ремонту.
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"12 вересня 2019 року о 13:12 після усунення зауважень підключено до мережі головний циркуляційний насос ГЦН-3 енергоблока №3 Рівненської АЕС. Триває поступове навантаження енергоблока", - додали у НАЕК.
Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 690 МВт, РАЕС – 1 735 МВт, ЮУАЕС – 1 010 МВт, ХАЕС – 980 МВт.
"Минулої доби, 12 вересня, станціями вироблено 198,59 млн кВт-г електроенергії", - зазначили у компанії.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС - у межах норми.
Нагадаємо, 11 вересня атомними станціями вироблено 204,44 млн кВт-г електроенергії.