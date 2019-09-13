Энергосистема Украины до сих пор работает без пяти атомных блоков
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 10 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС произведено 198,59 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".
"13 сентября на атомных станциях Украины в работе 10 из 15 энергоблоков", - говорится в сообщении.
В частности:
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- На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 103-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №4 Ровенской АЭС 36-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №1 Южно-Украинской АЭС 16-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 121-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 293-е сутки среднего планового ремонта.
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"12 сентября 2019 года в 13:12 после устранения замечаний подключен к сети главный циркуляционный насос ГЦН-3 энергоблока №3 Ровенской АЭС. Продолжается постепенная нагрузка энергоблока", - добавили в НАЭК.
Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 690 МВт, РАЭС - 1 735 МВт, ЮУАЭС - 1 010 МВт, ХАЭС - 980 МВт.
"За прошедшие сутки, 12 сентября, станциями произведено 198,59 млн кВт-ч электроэнергии", - отметили в компании.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.
Напомним, 11 сентября атомными станциями произведено 204,44 млн кВт-ч электроэнергии.