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Украинская энергосистема до сих пор работает без четырех атомных блоков

Киев • УНН

 • 11476 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 11 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС выработано 253,34 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".

Украинская энергосистема до сих пор работает без четырех атомных блоков

"30 января атомными станциями выработано 253,34 млн кВт-ч электроэнергии", - сообщили в НАЭК.

Также указано, что 31 января на атомных станциях Украины в работе 11 из 15 энергоблоков:

  • На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 43-е сутки капитального планового ремонта.
  • На энергоблоке №6 Запорожской АЭС 40-е сутки среднего планового ремонта.
  • На энергоблоке №1 Ровенской АЭС 26-е сутки среднего планового ремонта.
  • На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 433-е сутки среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 060 МВт, РАЭС - 2415 МВт, ЮУАЭС - 3040 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Напомним, 29 января АЭС было произведено 253,14 млн кВт-ч электроэнергии.

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