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Українська енергосистема досі працює без чотирьох атомних блоків

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. На сьогоднішній ранок у роботі перебувають 11 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 253,34 млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".

Українська енергосистема досі працює без чотирьох атомних блоків

"30 січня атомними станціями вироблено 253,34 млн кВт-г електроенергії", - повідомили у НАЕК.

Також вказано, що 31 січня на атомних станціях України в роботі 11 з 15 енергоблоків:

  • На енергоблоці №3 Запорізької АЕС 43-а доба капітального планового ремонту.
  • На енергоблоці №6 Запорізької АЕС 40-а доба середнього планового ремонту.
  • На енергоблоці №1 Рівненської АЕС 26-а доба середнього планового ремонту.
  • На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 433-а доба середнього планового ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 060 МВт, РАЕС – 2 415 МВт, ЮУАЕС – 3 040 МВт, ХАЕС – 1 010 МВт.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.

Нагадаємо, 29 січня АЕС було вироблено 253,14 млн кВт-г електроенергії.

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