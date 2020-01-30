Енергосистема України продовжує працювати без чотирьох атомних блоків
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. На сьогоднішній ранок у роботі перебувають 11 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 253,14 млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".
"30 січня на атомних станціях України в роботі 11 з 15 енергоблоків", - йдеться у повідомленні.
Зокрема:
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- На енергоблоці №3 Запорізької АЕС 42-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №6 Запорізької АЕС 39-а доба середнього планового ремонту.
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- На енергоблоці №1 Рівненської АЕС 25-а доба середнього планового ремонту.
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- На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 432-а доба середнього планового ремонту.
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Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 060 МВт, РАЕС – 2 415 МВт, ЮУАЕС – 3 040 МВт, ХАЕС – 1 010 МВт.
"Минулої доби, 29 січня, станціями вироблено 253,14 млн кВт-г електроенергії", - додали у НАЕК.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.
Нагадаємо, 28 січня атомними станціями вироблено 253,17 млн кВт-г електроенергії.