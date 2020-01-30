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Энергосистема Украины продолжает работать без четырех атомных блоков

Киев • УНН

 • 13912 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 11 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС выработано 253,14 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".

Энергосистема Украины продолжает работать без четырех атомных блоков

"30 января на атомных станциях Украины в работе 11 из 15 энергоблоков", - говорится в сообщении.

В частности:

  • На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 42-е сутки капитального планового ремонта.
  • На энергоблоке №6 Запорожской АЭС 39-е сутки среднего планового ремонта.
  • На энергоблоке №1 Ровенской АЭС 25-е сутки среднего планового ремонта.
  • На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 432-е сутки среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 060 МВт, РАЭС - 2415 МВт, ЮУАЭС - 3040 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.

"За прошедшие сутки, 29 января, станциями выработано 253,14 млн кВт-ч электроэнергии", - добавили в НАЭК.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Напомним, 28 января атомными станциями выработано 253,17 млн кВт-ч электроэнергии.

Украинские Национальные Новости

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