Энергосистема Украины продолжает работать без четырех атомных блоков

"30 января на атомных станциях Украины в работе 11 из 15 энергоблоков", - говорится в сообщении.

В частности:



На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 42-е сутки капитального планового ремонта.



На энергоблоке №6 Запорожской АЭС 39-е сутки среднего планового ремонта.



На энергоблоке №1 Ровенской АЭС 25-е сутки среднего планового ремонта.



На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 432-е сутки среднего планового ремонта.



Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 060 МВт, РАЭС - 2415 МВт, ЮУАЭС - 3040 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.

"За прошедшие сутки, 29 января, станциями выработано 253,14 млн кВт-ч электроэнергии", - добавили в НАЭК.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Напомним, 28 января атомными станциями выработано 253,17 млн кВт-ч электроэнергии.